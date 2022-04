In via Marco da Faenza previste modifiche alla viabilità

Dalle 8 di lunedì 2 alle 18 di mercoledì 4 maggio, e comunque fino al termine dei lavori, per consentire il montaggio di un ponteggio in immobili privati siti in via Marco da Faenza e in via Barilotti, sono disposte alcune modifiche alla viabilità ordinaria.

In via Marco Da Faenza, divieto di transito con chiusura della sede stradale all’altezza dell’incrocio con corso Saffi, eccetto per i mezzi dei residenti e quelli di emergenza e soccorso fino al cantiere. Sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione forzata, di tutti i veicoli su entrambi i lati della strada.

In via Barilotti, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli su entrambi i lati della via e divieto di transito con chiusura della sede stradale all’altezza dell’incrocio con via Marco da Faenza, eccetto per i veicoli dei residenti e per i mezzi di emergenza e soccorso fino al cantiere.