Reso noto il calendario delle iniziative che coloreranno di entusiasmo di bambine e bambini i mesi di maggio e giugno. Gli eventi dedicati ai più piccoli avranno luogo nelle varie scuole, in Piazza Matteotti, nel Centro Culturale Venturini e nel Parco della Pace.

“Anche quest’anno Massa Lombarda si anima della gioia che La Città delle Bambine e dei Bambini riesce a portare in ogni contesto scolastico, educativo e di Piazza – dichiara Carolina Ghiselli, vice sindaco e assessore con delega alle Politiche Educative -. Grazie alla preziosa collaborazione di tutti coloro che attivamente partecipano alla realizzazione di oltre un mese di attività per i più piccoli e per le ragazze e i ragazzi, Massa lombarda si tinge con i colori delle emozioni che questi due anni di pandemia hanno stimolato in tutti noi.

L’impegno profuso da tutti per questa festa regala alla Città la fantasia e la vivacità propria dei più piccoli.”

Gli appuntamenti del Centro Culturale Venturini scattano il 2 maggio con la mostra dal titolo “Il tempo 24×24”. La mostra comprende le opere illustrate e descritte da 24 artisti e scrittori con uno sguardo sospeso nel presente, ricordando il passato ma aspettando il futuro. L’esposizione a cura della mediatrice letteraria Carmen Plaza sarà visitabile fino al 28 maggio nei seguenti orari: lunedì 15-18.30, da martedì a venerdì 9.30-12.30 e 15-18.30, sabato 9.30-12.30.

Gli appuntamenti del centro proseguono sabato 28 maggio alle ore 10,30 con la lettura in giardino. Inoltre, dal 6 al 18 giugno ci sarà la mostra “La Farfalla senza ali” di Renato Gadda per sensibilizzare sulla speranza, il dono, l’amicizia e la solidarietà. Infine, sabato 11 giugno alle ore 10,30 si terrà la seconda lettura in giardino a cura di AIDO Bassa Romagna ODV.

Presso il Parco della Pace, domenica 15 maggio l’associazione Insieme per Massa 2000 promuove la Festa del Risveglio dalle ore 15.

La Città delle bambine e dei bambini scende In Piazza Matteotti sabato 21 maggio con l’evento “In Piazza con Mamma e Papà”. A partire dalle 9,30 ci sarà la possibilità di divertirsi e imparare grazie a diversi laboratori. L’atelierista Michela Cembali proporrà i laboratori dei colori e delle emozioni, il laboratorio della gentilezza e i giochi di una volta.

La Scuola Arte e Mestieri U. Folli farà la lezione di disegno en plen air “Scorci di Massa” ai bambini iscritti al Pastello, mentre per i bambini dello Scarabocchiamoci e per chi ha voglia di creare ci sarà “La leggenda del Drago” laboratorio di manipolazione dell’argilla.

Infine, spazio alla musica con gli allievi e docenti della Scuola Musica Antonio Ricci che scendono in piazza per incentivare le bambine e i bambini a cimentarsi con uno strumento.

L’anno scolastico che sta giungendo al termine prevede splendide iniziative in tutte le scuole massesi.

All’asilo Nido Fantasilandia la cooperativa Sociale Zerocento presenterà una serie di letture. L’iniziativa prende il nome di “Ti racconto una storia?”

Presso le Sezioni Primavera Buscaroli – S.Francesco di Sales i docenti della Scuola di Musica Antonio Ricci si dedicheranno ai piccoli con un percorso di esplorazione sonora dal titolo “È questo un bel concerto…”.

Alle Scuole Infanzia Pueris Sacrum – San Giacomo – S.Francesco di Sales ci saranno i laboratori dei colori e delle emozioni con l’atelierista Michela Cembali e “Letture … a colori!” a cura della Consulta dei ragazzi e delle ragazze con i ragazzi Scuole Quadri Torchi che leggeranno per i bimbi dell’infanzia.

Anche presso la Scuola Primaria Torchi Quadri, Michela Cembali presenterà I laboratori dei colori e delle emozioni.

I ragazzi della scuola media Salvo d’Acquisto “Scendono in campo con la Protezione Civile!”. Il Gruppo Volontari Protezione Civile di Massa Lombarda organizzerà incontri e giochi per far scoprire ai ragazzi le attività del Gruppo.

Il calendario di eventi è promosso e organizzato dall’Amministrazione Comunale, Assessorati alle Politiche Educative, Culturali e alla Gentilezza.