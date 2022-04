Pedalata tra i calanchi di Riolo Terme e pic nic per il 1° Maggio

Una pedalata ad anello del massiccio gessoso di Monte Mauro, nell’area più bella del Parco Vena del Gesso con apertura straordinaria e visita guidata della grotta di Lapis Speculars (il vetro di pietra degli antichi romani) con picnic finale all’Agriturismo e Cantina Il Gualdo di Sotto. È quanto prevede l’escursione organizzata dal TimOrso per domenica 1 maggio con partenza dal Parco fluviale di Riolo Terme alle 10.00.

Il percorso ad anello prevede 22,9 chilometri di difficoltà medio/facile con un dislivello di 670m e terreno adatto a MTB e E-BIKE.

Una biciclettata alla scoperta del vero e proprio scrigno fra storia e geologia, Monte Mauro. Percorreremo il cuore della Vena del Gesso, il luogo in cui sono concentrate le tracce del rapporto dell’uomo in particolare con il lapis specularis, cristalli trasparenti di gesso che i Romani utilizzavano come antenato del vetro.

Per i Romani la Vena del Gesso era soprattutto la vena del lapis specularis, «il vetro di Roma», varietà cristallina di gesso citata già da Plinio, che duemila anni fa veniva utilizzata in edilizia ma anche come oggetto di lusso, elemento che nella vita di ogni abitante dei primi secoli dell’Impero aveva una rilevanza assoluta.

Monte Mauro è lo scrigno italiano dove è più facile imbattersi nei segni delle attività estrattive volte a ricavare i cristalli trasparenti di lapis specularis, utilizzati dai romani per le finestre come antenato del vetro.

Trincee, grotte allargate dall’intervento umano, gallerie di nuova escavazione, depositi di scarti di produzione: la mano dell’uomo sin dall’antichità qui ha lasciato le sue tracce. In nessun altro sito al di fuori della penisola iberica è stato rinvenuto un maggior numero di cave romane.

Qui tutto parla di gesso e di lapis specularis, di estrazioni, di materiale rinvenuto e subito riutilizzato per le costruzioni: Ca’ di Sasso, Pietra di Luna, e in particolare Ca’ Toresina, poco lontana dal percorso, dove sorge una cava scoperta nel 2014 e diventata visitabile nel 2020, ricchissima di tracce di scalpellature e lavorazione del lapis.

Per l’occasione ci sarà un’apertura di Cà Toresina. La guida speleologica certificata Stefano Schiassi condurrà dentro la grotta che oggi si presenta come un’ampia galleria larga da uno a tre metri e alta dai tre ai sette/otto metri. Mostrerà ai partecipanti le pareti dove quasi ovunque emergono ancora evidenti segni di scalpellatura e ci spiegherà come veniva estratto e lavorato il lapis specularis dagli antichi romani.

Si visiterà prima la Pieve di Santa Maria in Tiberiaco, che sorge pochi metri più in basso rispetto alle rovine dell’antico «castrum Tiberiacis», citato una prima volta nell’anno 932, che si comprende l’importanza di questo rilievo nelle vite quotidiane delle popolazioni che si avvicendarono nel possesso della cima, prezioso punto di osservazione su entrambe le vallate: la vista spazia da un lato verso la pianura, e dall’altro fino al crinale appenninico. Il ritorno a Riolo avviene in corrispondenza delle Terme.

Si riscende poi da Monte Mauro fino ad arrivare all’ Agriturismo e Cantina Il Gualdo di Sotto per un picnic degustazione tutto romagnolo (affettati, formaggi e i tipici passatelli) accompagnato da un buon bicchiere di sangiovese della Strada della Romagna.

Per info e prenotazioni è possibile acquistare l’esperienza online www.rioloterme-cyclinghub.it oppure via tel. +39 333 1805408.