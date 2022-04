Porto di Ravenna. Manca personale all’Ufficio Frontiera. Tonelli (Lega): “Servono altri 10 addetti per i controlli sui passeggeri”

Dopo l’allarme lanciato dal Siulp (Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia), anche il parlamentare romagnolo leghista Gianni Tonelli segnala al Ministro dell’Interno la carenza di personale all’Ufficio Frontiera del Porto di Ravenna.

“Con la ripresa della partenza delle crociere internazionali dal porto turistico di Porto Corsini a Ravenna, insieme all’operatività dello scalo, si ripresenta la necessità di garantire gli opportuni controlli sui passeggeri in transito da e per l’Italia – spiega Tonelli -. La calendarizzazione degli scali prevede un afflusso di circa 140.000 mila passeggeri di cui circa 10.000 in transito e 120.000 mila in Home Port (imbarco/sbarco).

“Come appreso – prosegue – il sistema d’imbarco previsto consterebbe di 3 linee per il controllo passeggeri e relativo bagaglio a mano e due per il controllo bagagli di cabina, il 70% dei passeggeri dovrebbe essere non-Schengen/non soggetta a visto, il 25% di nazionalità Schengen ed il restante 5% non-Schengen/soggetta a Visto”

“E’ importante ricordare che il controllo predisposto nei confronti delle Crociere in arrivo, qualora provenienti da porti extra Shengen (ad esempio quelli in Croazia) a volte, comporta la timbratura dei passaporti in entrata, nel caso, non infrequente, in cui in tali porti abbiano timbrato i passaporti dei passeggeri in “escursione”; in alcuni casi è previsto l’arrivo contemporaneo di due Navi facenti Home Port, con conseguente raddoppio di croceristi; contemporaneamente si devono comunque assicurare i servizi anche al comparto commerciale, che consta una media di marittimi controllati, a vario titolo, di circa 61.000 unità annue” sottoliena “ciò porterà ad un totale di persone sottoposte a vario titolo e a vari tipi di controlli che si può calcolare, tra croceristi e marittimi a circa 330.000, e questo per il solo anno 2022”

Il personale in servizio l’Ufficio del porto di Ravenna è oggi composto da 5 addetti e 1 responsabile per un totale di 6 unità operative – spiega Tonelli -. Il terminal Crociere è distante circa 30/40 minuti (in periodo estivo anche di più) dalla Darsena di San Vitale, dove approdano i navigli commerciali, ragion per cui, per garantire una presenza continuativa negli orari 7-13 e 13-19, servirebbero giornalmente, compresi il fine settimana, sebbene con orario ridotto, minimo 4 unità (due al mattino e due al pomeriggio) in San Vitale e, minimo dalle 4 alle 6 unità per il terminal Crociere”

“Dovendo anche poter garantire la fruizione di riposi settimanali e ferie, appare evidente la necessità minima, per far fronte a tale situazione che l’organico totale sia aumentato ad almeno 10 unità” sottolinea al Ministro, chiedendo “se e come intenda ovviare con la massima urgenza, visto l’approssimarsi della stagione estiva, alle necessità di aumento di organico degli uffici di polizia preordinati al controllo dei passeggeri e delle merci che approdano ai terminal marittimi del porto di Ravenna”.