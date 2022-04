Si avviano verso la conclusione i lavori per il nuovo passaggio pedonale semaforico a chiamata sulla via San Vitale, all’altezza dell’incrocio tra via Pascoli e il viale della Stazione.

In questi giorni infatti si è completata la segnaletica verticale e a terra. L’entrata in funzione del nuovo passaggio semaforico è prevista per le prossime settimane.

Nel frattempo il parcheggio di via della Repubblica, nei pressi del Circolo tennis e della scuola dell’infanzia, è stato dapprima oggetto di lavori per l’installazione di due nuovi pozzetti e di caditoie per lo scolo delle acque, poi interamente riasfaltato e completato con la segnaletica orizzontale.

Tali opere rientrano in un appalto che comprendeva anche il ripristino del manto stradale di alcune strade e prevede analoghi interventi in altre vie, per un importo complessivo di 150mila euro.

Seguiranno poi nei prossimi mesi ulteriori lavori per la manutenzione e la sicurezza delle strade del capoluogo e delle frazioni per un importo di oltre 200mila euro.