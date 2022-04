Ragazza cade dalla bici in Via Cassino a Ravenna: è grave

È grave una ragazza caduta in bicicletta nella tarda mattinata di oggi 30 aprile in Via Cassino a Ravenna di fronte all’ITIS. Non si è trattato di un classico incidente di auto contro bici, nessuna auto è stata coinvolta. La ragazza si sarebbe sentita male e avrebbe perso l’equilibrio cadendo malamente dalla bici, oppure avrebbe sbandato e sarebbe caduta per una disattenzione. Ancora la dinamica esatta non è chiara.

Quello che è chiaro è che sono scattati subito i soccorsi e che purtroppo la ragazza è stata trasportata in elisoccorso al Bufalini di Cesena in codice di massima gravità.