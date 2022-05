58enne ravennate muore falciato da una moto a Borello. Anche il motociclista 66enne è morto

Sabato tragico per un gruppo di ciclisti ed un motociclista a Borello di Cesena, per il terribile impatto dell’Aprilia guidata dal 66enne Adriano Giorgi abitante in zona, piombata su un gruppo di sette ciclisti amatori. Il bilancio è di due morti: nell’impatto hanno perso la vita il 66enne alla guida della moto e un ciclista di 58 anni residente a Ravenna, Marco Iannone. Un altro ciclista è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso e trasportato al Bufalini di Cesena.

Poco dopo le tredici di ieri 30 aprile l’impatto è avvenuto sulla strada tra Borello e la frazione di Borgo Rose. Il gruppo dei sette ciclisti stava viaggiando verso Borello. Il motociclista percorreva la strada in senso inverso e in una curva con la sua Aprilia ha urtato violentemente contro il gruppo.