Martedì 3 maggio 2022 alle 12,30 in viale Marconi a Faenza s’è registrata una carambola che ha visto coinvolti tre mezzi.

Un furgoncino adibito al trasporto alimentari ha violentemente tamponato una Aixam Berlina che, a sua volta, ha urtato una Smart. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia locale URF per fare chiarezza in merito alla dinamica del sinistro. La signora di mezza età che era alla guida dell’Aixam è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena via elicottero dai sanitari del 118.

Sul luogo dell’incidente intervenuti anche i Vigili del Fuoco.