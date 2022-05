Operaio morto in Marcegaglia nel luglio 2021, schiacciato dai coil: 7 persone indagate

Sono sette le persone indagate in seguito alla morte di Bujar Hysa, l’operaio 63enne che perse la vita il 15 luglio del 2021 all’interno dello stabilimento ravennate della Marcegaglia, mentre si trovava intento a movimentare coil, pesanti bobine metalliche, per la Co.Fa.Ri., cooperativa di facchinaggio per la quale lavorava.

Tre di queste sono di Co.Fa.Ri., le altre quattro di Marcegaglia. L’inchiesta per questo infortunio mortale sul lavoro è affidata alla PM Cristina D’Aniello.

Secondo il consulente incaricato dalla procura, l’ingegnere ferrarese Massimo Rizzati, l’incidente sarebbe stato provocato da “spazi ristretti di manovra”, “vie di fuga non garantite” che porterebbero a classificare quell’area come “non idonea per le attività lavorative”.

La notizia è riportata da Il Resto del Carlino in edicola oggi.