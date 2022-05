Incidente stradale in via Prada, a poca distanza dal centro abitato, quest’oggi 4 maggio, attorno alle 17.30. Per cause non ancora chiarite, un’autocisterna è finita fuori strada ribaltandosi in un campo agricolo. Cabina distrutta e cisterna danneggiata, con conseguente fuoriuscita di liquami.

L’uomo alla guida del mezzo è riuscito ad uscire autonomamente dall’abitacolo ed è stato trasportato all’ospedale di Faenza in codice di bassa gravità dal personale del 118. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e Carabinieri di Russi.

Foto 3 di 3





La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e per permettere ai mezzi intervenuti di provvedere al trasbordo del liquido ancora presente nella cisterna e alla messa in sicurezza dell’area.