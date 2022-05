Faenza. Nuova zona di carico e scarico in via dal Pozzo

Per agevolare l’attività di carico e scarico delle merci in via dal Pozzo, in una zona nella quale operano alcune attività commerciali molto frequentate, per le quali è richiesta una costante attività di rifornimento merci, tenuto conto anche della difficoltà nel trovare parcheggio, e sulla base di una richiesta specifica da parte dei commercianti, in corrispondenza del civico 35 di via Dal Pozzo, viene istituito uno spazio per carico e scarico merci, massimo 20 minuti con disco orario, riservato ai veicoli adibiti al trasporto.