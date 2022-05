Il Prefetto di Ravenna ha incontrato l’amministrazione comunale e i dirigenti di Faenza

In occasione della riunione del Comitato Ordine e sicurezza pubblica, svoltosi nel pomeriggio di mercoledì 4, il Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, ha incontrato il sindaco di Faenza Massimo Isola, la giunta, il presidente del Consiglio comunale, i dirigenti dell’Unione della Romagna faentina e il Segretario comunale. Il momento è stata l’occasione per una visita guidata a Palazzo Manfredi e nelle sue sale storiche per le quali il Prefetto De Rosa ha riservato commenti di grande apprezzamento.