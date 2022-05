Massa Lombarda celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa

Domenica 8 maggio, sarà celebrata anche a Massa Lombarda, la Giornata Mondiale della Croce Rossa attraverso iniziative che, in accordo con ANCI, mettono al centro il legame indissolubile che sempre più spesso unisce la Croce Rossa Italiana e i Comuni verso i bisogni di tutti i cittadini.

“Esserci sempre e per chiunque è quello che ci accomuna – dichiara il sindaco Daniele Bassi – nelle emergenze, anche le più drammatiche, come il recente Covid, i volontari non hanno mai fatto un passo indietro. Assieme abbiamo affrontato i problemi dalla consegna a domicilio al supporto dei più fragili. I volontari sono preparati ma soprattutto sono un esempio per tutti. In questa giornata, da parte mia e di tutta la comunità, voglio dire grazie, grazie e ancora grazie.”

L’organizzazione di volontariato e le amministrazioni comunali collaborano nelle attività di vicinanza ai più vulnerabili, a maggior ragione in un momento complesso come quello che l’intera società sta vivendo attualmente.

Dalla mattina di venerdì 6 maggio, all’esterno del municipio è stata esposta la bandiera CRI, consegnata nei giorni scorsi al sindaco Daniele Bassi. Inoltre, sabato 7 e domenica 8 maggio, saranno rispettivamente illuminati di rosso il municipio e la torre civica di piazza Matteotti.