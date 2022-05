Ritorna “Camminiamo Attivi e Fattivi”, evento di raccolta fondi a sostegno di ragazzi con difficoltà rare

Il Lions Club Ravenna Romagna Padusa ha in programma per domenica 8 maggio la nuova edizione di “Camminiamo Attivi e Fattivi”, evento, patrocinato dal Comune di Ravenna, organizzato per raccogliere fondi per “Solidarietà Fattiva ODV”, associazione costituita nel 1997 da un gruppo di famiglie di ragazzi con difficoltà rare, che si occupa prevalentemente di promuovere attività riabilitative e terapeutiche.

Oltre al Lions Club Ravenna Romagna Padusa e a Solidarietà Fattiva ODV, sono numerose le associazioni coinvolte, tra cui Trail Romagna Natura in Movimento, Perepè Tazum Clown Terapia e Circolo Canottieri Ravennate.

Di seguito le varie iniziative della mattinata:

– Sciame di Biciclette:

Ore 08,45: Ritrovo allo Chalet dei Giardini Pubblici di Ravenna

Ore 09,00: Partenza

Ore 10,00: Arrivo al Parco I Maggio

– Camminata Naturalistica con i Carabinieri Biodiversità:

Ore 10,30: Partenza Parco I Maggio

Ore 12,00: Arrivo Parco I Maggio

– Fitwalking-Nordicwalking con gli istruttori di Trail Romagna:

Ore 10,30: Partenza Parco I Maggio

Ore 12,00: Arrivo Parco I Maggio

A seguire, alle 12,30, pane e zuzeza per tutti ed estrazione lotteria, presso il Parco I Maggio di Fosso Ghiaia.