È morto don Luigi Burchi per vari decenni parroco a S. Pietro in Trento e Coccolia

S. Pietro in Trento e Coccolia piangono la morte di don Luigi Burchi, per vari decenni parroco della comunità. Il parrocchiano Ulisse Babini ricorda don Luigi come “un caro amico” legato anche alle vicine parrocchie di Filetto e Roncalceci che “amava visitare spesso, anche successivamente al suo trasferimento a Forlì”.