Seconda puntata del Corso di recupero per astemi al Circolo Aurora con lo Spumante Italiano Metodo Classico

La Condotta Slow Food di Ravenna organizza con il Circolo Aurora di via Ghibuzza a Ravenna per sabato 14 maggio – dalle ore 15,00 alle ore 17,00 – la seconda puntata del Corso di recupero per astemi. Questa volta protagonista del corso è lo Spumante Italiano Metodo Classico che prende in esame le quattro zone classiche e più antiche dello spumante italiano: Trento Doc, Franciacorta, Oltrepò Pavese e Alta Langa. Questi vini necessitano di uve con una buona acidità e, causa i cambiamenti climatici che da qualche tempo hanno mutato i cicli biologici delle piante, i produttori sono costretti a spostarsi sempre più a nord. Di questo argomento e tanto altro si parlerà sabato.

Condurrà la degustazione Piero Fiorentini Docente Master Slow Food Vino e collaboratore della guida Slow Wine. I vini sono: Millesimato docg – Alta Langa – Pas Dosé – Contratto – Canelli (AT) / Trento Doc Brut – Abate Nero – Trento / Franciacorta docg – Rosé Bio – Barone Pizzini – Provaglio d’Iseo (BS) / Oltrepò Nature – Pas Dosé – Monsupello – Torricella Verzate (PV).

Costo del corso €. 25,00, posti disponibili 15 (non di più). Info e prenotazioni: cell. 335 375212 / slowfoodravenna@gmail.com. Ingresso riservato ai soci del Circolo AICS. Chi non fosse socio può diventarlo al momento. Sconto del 50% se ci si associa anche a Slow Food Ravenna.