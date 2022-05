Ravenna, dal Ministero 2,5 milioni per completare il Museo Classis e allestire la nave di Teodorico e per lavori alla Basilica di Classe

Una buona, anzi un’ottima notizia per Ravenna. Dal Ministero dei Beni Culturali arrivano 2,5 milioni di euro per completare il Museo di Classe, per allestire l’esposizione della nave di Teodorico e per rifare gli infissi alla Basilica di Classe. Il decreto del Ministro Dario Franceschini che inserisce Ravenna nell’ambito di 15 grandi progetti culturali nazionali è datato 1° ottobre 2021 e questi mesi sono serviti a finalizzare l’operazione. Primo ottobre significa due giorni prima del voto amministrativo dell’autunno scorso: in sostanza questo risultato è frutto del lavoro di pressing politico e istituzionale sul Ministro da parte del duo Michele de Pascale ed Elsa Signorino. Per il Sindaco un buon lascito per il secondo mandato. Dall’Assessora alla Cultura un bel regalo per il suo successore.

Oggi, martedì 10 maggio, presso il Museo Classis Ravenna, si è tenuta la firma pubblica dell’accordo operativo regolante i rapporti tra il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l’Emilia Romagna e la Fondazione Parco Archeologico di Classe-RavennAntica nell’ambito del Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali (DM 337 del 1 ottobre 2021). Da una parte Corrado Azzolini del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l’Emilia-Romagna e dall’altra Giuseppe Sassatelli Presidente della Fondazione RavennAntica. In mezzo ad assistere alla firma il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale.

Erano presenti i rappresentanti della Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna,

Forlì-Cesena e Rimini e del Polo museale statale ravennate.

Il finanziamento complessivo di 2.500.000 euro attribuito al Parco Archeologico di Classe – Fondazione RavennAntica – si legge in una nota – “è il frutto di un lavoro strategico di lungo periodo portato avanti dal Comune di Ravenna già da molti anni ed è il risultato dell’impegno e della determinazione dello stesso Comune nella richiesta del finanziamento che rappresenta un prezioso riconoscimento alla città tutta. L’attribuzione del finanziamento al Parco Archeologico di Classe – Fondazione RavennAntica, inoltre, costituisce un importante riconoscimento al lavoro svolto negli anni dalla Fondazione per la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale. Nonostante le difficoltà, soprattutto degli ultimi due anni, la Fondazione ha continuato a perseguire i propri obiettivi mantenendo il massimo impegno; questo finanziamento è stato ottenuto grazie al lavoro intenso e continuo di questi anni ed essere ricompresi all’interno di alcuni grandi Progetti Strategici di livello nazionale è davvero motivo di grande orgoglio.” Condizione posta dal Ministero è che i progetti siano portati a termine entro il 31 dicembre 2025.

Il Presidente di RavennAntica Sassatelli ha affermato che senza il pressing su Franceschini da parte degli amministratori comunali e del Sindaco in particolare il risultato non si sarebbe raggiunto. Ma ha anche ribadito che a quel risultato si è arrivati grazie al lavoro svolto da RavennAntica in questi anni, un lavoro riconosciuto e apprezzato anche dal Ministero.

Grazie a questo finanziamento verrà completato il progetto di allestimento del Museo Classis Ravenna che prevede due nuove sezioni: “Pregare a Ravenna” (dedicata all’edilizia religiosa) e “Abitare a Ravenna” (dedicata all’edilizia civile). All’allestimento di queste due sezioni sono destinati circa 700 mila euro. I progetti scientifici e museografici sono già pronti ed entro maggio ci sarà il bando di gara. L’obiettivo è di allestire le due sezioni e aprirle alla fruizione del pubblico entro la primavera 2023.

A pochi anni dall’inaugurazione del 2018, dunque, e dopo lo stop forzato causato dalla pandemia, il progetto del Museo Classis trova un nuovo rilancio e giunge a pieno compimento, consentendo la conoscenza e la valorizzazione dell’intero patrimonio storico archeologico del territorio in maniera ancora più completa e con un percorso espositivo ancora più ricco. Il Classis, che ha già ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Francovich 2021 e l’accreditamento nel Sistema museale regionale, che costituisce il passaggio necessario per l’inserimento nel Sistema museale nazionale, si conferma un importante contenitore culturale, valido dal punto di vista scientifico e museografico.

Ma i progetti che si potranno realizzare non terminano qui. Con lo stesso finanziamento sarà possibile recuperare e allestire ulteriori spazi all’interno dell’attuale Museo per esporvi, finalmente, la cosiddetta “nave di Teodorico”. Questo recupero, tanto atteso dalla nostra città, si inserisce nelle celebrazioni che si stanno organizzando in occasione dei 1500 anni dalla morte del re Teodorico (2026), a riprova della vitalità e dell’efficacia dei settori dell’archeologia e del restauro nel territorio, in stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. A questo progetto sono destinati circa 1,5 milioni di euro. Per la cosiddetta nave di Teodorico sarà creato uno spazio attiguo al museo attuale. La nave sarà collocata al piano terra e sarà pienamente visibile al pubblico dall’alto, con un affaccio dall’attuale sezione del museo dedicata al mare e ai traffici marittimi. I tempi per questa sezione speciale del Museo Classis sono fra il 2023 e il 2024, ha precisato Sassatelli, in ogni caso entro il 2025, come stabilito dall’accordo Ministeriale.

Lo stesso finanziamento, inoltre, prevede anche un intervento migliorativo su infissi e illuminazione esterna della Basilica di Sant’Apollinare in Classe in collaborazione con la Direzione Musei dell’Emilia-Romagna (per un valore all’incirca di 300 mila euro). La Basilica di Sant’Apollinare, attorno alla quale si è sviluppato il Parco Archeologico di Classe, ogni anno attira decine di migliaia di visitatori e costituisce un elemento imprescindibile della valorizzazione del territorio: insieme al Museo Classis e all’Antico Porto costituisce un vero e proprio circuito turistico che affianca ed arricchisce l’offerta culturale che la città offre.

“La Fondazione RavennAntica, a cui nell’ambito dell’accordo per la gestione delle risorse attribuite a Ravenna è stata attribuita la funzione di stazione appaltante, si conferma valido ed affidabile strumento operativo del Comune di Ravenna in stretta collaborazione con l’Istituzione del Ministero della Cultura, ed in particolare con il Segretariato Regionale, del quale si sottolinea la grande disponibilità, nel più genuino spirito dell’Accordo di Valorizzazione. – si legge nella nota della Fondazione – Ciò, inoltre testimonia la funzionalità di un sistema innovativo nella gestione dei beni culturali che coinvolge tutti gli enti territoriali, senza distinzione di etichette amministrative, e rende la comunità realmente protagonista del proprio patrimonio archeologico.”

Giuseppe Sassatelli ha detto che “finalmente si realizza un sogno, quello di poter completare il museo. Siamo reduci da due anni terribili a cui occorreva reagire e per reagire bisognava investire in cultura, come è stato fatto. È una straordinaria occasione di rilancio per tutta l’attività di RavennAntica.”

L’Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione per il raggiungimento di questo accordo ed augura a tutti gli enti coinvolti un proficuo e fruttuoso lavoro, che sicuramente contribuirà ad arricchire e rendere ancora più attrattiva non solo la nostra città, bensì tutto il territorio.

Il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha sottolineato che si tratta del secondo caso in cui Ravenna viene inserita fra i grandi progetti culturali del Ministero. In precedenza aveva ottenuto i finanziamenti anche per il restauro della Rocca Brancaleone. Il Sindaco ha voluto ribadire che finalmente il museo potrà essere completato, un obiettivo a cui l’amministrazione comunale non ha mai smesso di credere. Ma la cosa più entusiasmante è la possibilità di poter trovare una degna sistemazione per l’allestimento e l’esposizione al pubblico della nave di Teodorico: “La notizia che la nave tornava a Ravenna ha generato un enorme entusiasmo in città, adesso la potremo anche valorizzare appieno.” “Ma le sfide per la valorizzazione del nostro patrimonio archeologico – ha concluso il Sindaco – non sono terminate. C’è ancora tanto lavoro da fare.”