Temperature in aumento: caldo anomalo da mercoledì 11 maggio

Dopo il maltempo della scorsa settimana, che ha interessato tutta la Regione, con piogge e temporali, in Emilia-Romagna è tornato il bel tempo, con giornate soleggiate e le temperature sono tornate in linea con la stagione primaverile in corso. Stando alle previsioni della settimana disponibili su 3bmeteo, tuttavia, sembra che il rinforzo dell’anticiclone farà aumentare notevolmente le temperature, con valori che potranno raggiungere i +30°C a parte da mercoledì 11 maggio, anche nel ravennate. Questa situazione si manterrà stabile per tutta la settimana, per poi allentare durante il weekend.

La prossima settimana, invece, sono previste possibili piogge per infiltrazioni fresche provenienti da est.