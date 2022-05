A Bologna un incontro sui progetti umanitari in Camerun, protagonista la Onlus Il Terzo Mondo

Ieri 10 maggio presso la sede della Regione Emilia-Romagna – dipartimento della cooperazione internazionale – il ministro del decentramento e dello sviluppo locale del Camerun George Elanga Obam ha incontrato i responsabili regionali che si occupano di progetti di cooperazione nel suo paese realizzati dalle associazioni e ONG italiane. A nome della delegazione ravennate, il presidente della Onlus Il Terzo Mondo Charles Tchameni Tchienga, che ha illustrato l’attività della sua associazione partendo dalla creazione dell’associazione avvenuta nel 2008 successivamente diventata (ODV) nel 2012 e del riconoscimento in Camerun della Onlus Italiana avvenuto nel 2015, ed ha esposto praticamente tutte le attività già realizzate ed in corso d’opera attualmente in Camerun principalmente a Douala V, Mbankomo e nei villaggi di Baleveng e Bandjoun.

Il Terzo Mondo ODV attraverso il suo “Container del Sorriso” offre aiuto da almeno un decennio alle popolazioni indigenti del Camerun. Charles Tchameni Tchienga ha colto l’occasione per parlare al ministro camerunese del recente viaggio umanitario effettuato in Camerun dal 15 aprile al 2 maggio, durante il quale grazie al finanziamento della Regione Emilia-Romagna è stata ultimata la costruzione del pozzo d’acqua potabile presso la scuola primaria Bilingue “Marie Curie” di Baleveng che ha tre principali funzionalità: fornire l’acqua potabile sia ai bambini della scuola che alle popolazioni; irrigare un campo agricolo gestito dalle donne per l’auto sostentamento delle proprie famiglie; fare prevenzione anti-Covid.

Questa spedizione umanitaria è stata anche l’occasione per avviare il progetto di pollicoltura a Bandjoun con la finalità di sostenere le piccole e medie imprese nel formare i giovani per il loro inserimento nella vita attiva in maniera produttiva; nella stessa occasione sono stati effettuati gli screening di prevenzione oculistica sia ai bambini che agli adulti con la consegna gratuita degli occhiali nuovi con lenti progressive, fotocromatiche, polirizzate e bifocali.

Il ministro camerunese ha espresso gratitudine e collaborazione per le prossime missioni umanitarie.