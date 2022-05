Cade dalla bici e sbatte violentemente la testa: uomo di 79 anni gravissimo al Bufalini

Brutto incidente ieri sera, martedì 10 maggio attorno alle 22 a Villanova di Bagnacavallo, lungo via Villanova Superiore.

Un uomo di 79 anni che stava tornando a casa in bicicletta, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale della Bassa Romagna intervenuta per i rilievi, è caduto sbattendo violentemente la testa contro il cordolo che divide la pista ciclabile dalla sede strade.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, con ambulanza e auto medicalizzata, ma considerate le gravi condizioni dell’uomo, che aveva perso molto sangue, è stato deciso di coinvolgere l’elimedica proveniente da Bologna per il trasporto in codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.