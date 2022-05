Alfonsine. Auto prende fuoco in Corso Matteotti: cittadino lamenta assenza delle Forze dell’Ordine

Alle 14,45 del 12 maggio 2022 una vettura (diesel) di una signora ha preso fuoco in Corso Matteotti ad Alfonsine. Le fiamme, piuttosto evidenti con tanto fumo nero innalzatosi al cielo, hanno avvolto un’auto parcheggiata sino a ridurla in pessimo stato nei fanali e nella mascherina anteriori. L’episodio s’è consumato nei pressi dell’R&B Hotel (ex Hotel Stella).

La zona interessata dall’incendio e il traffico nella rispettiva area (soprattutto in direzione dalla Reale) sono stati gestiti momentaneamente da una cittadina giovane -riferisce un compaesano del posto- sino all’intervento dei Vigili del Fuoco da Lugo e Ravenna che, oltre a provvedere a spegnere il rogo, hanno posto a chiusura momentanea la strada.

Guido Morelli, cittadino di Alfonsine, lamenta il mancato intervento delle Forze dell’Ordine: “Capisco che il personale sia poco di questi tempi, ma penso che siamo davvero ridotti all’osso”.