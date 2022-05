Ravenna fa la Festa al Cappelletto: iniziato in Piazza Kennedy l’evento che prosegue fino a domenica 15 maggio anche nelle botteghe di pasta fresca

È partita la tre giorni – venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 maggio – della Festa del Cappelletto in Piazza Kennedy a Ravenna, Grandi protagonisti della tradizione gastronomica romagnola, i cappelletti delizieranno i ravennati, i romagnoli e i turisti con i chioschi di sei ristoranti locali: Babaleus; Cucina del Condominio; Marchesini; Mercato Coperto Ravenna; Ristorante al 45; Ristorante Pizzeria Naif.

La Festa del Cappelletto è l’esaltazione del cappelletto romagnolo tradizionale nella versione ravennate, che si differenzia per il ripieno di solo formaggio. I nostri cappelletti racchiudono nella sfoglia all’uovo, Parmigiano-Reggiano e formaggio tenero, uova e noce moscata. Ingredienti di grande qualità per un’esplosione di gusto.

La festa – giunta alla 7^ edizione – torna in piazza dopo la parentesi dovuta alla pandemia. Per gli organizzatori, portare in piazza, in una grande festa, l’eccellenza gastronomica del cappelletto, significa non solo valorizzare un prodotto locale e la ristorazione ma anche promuovere un territorio e una città intera e stimolare il turismo. La Festa del Cappelletto in Piazza Kennedy, nel centro storico, valorizza in maniera straordinaria un prodotto che fa parte della storia, della cultura e dell’anima dei romagnoli e dei ravennati.

I “cappelletti di strada” dei sei ristoranti, 7 euro a porzione, terranno compagnia ai visitatori per questa tre giorni di gusto e passeggiate. Una presentazione insolita di un prodotto tradizionale, stimolante e buona per l’ambiente: tutti i contenitori, le posate e i bicchieri, grazie alla preziosa collaborazione di Hera, sono in materiale biodegradabile e compostabile. Il “cappelletto da passeggio” s’inserisce a pieno titolo nella tendenza sempre più diffusa del cibo di strada di grande qualità, e aiuta anche a capire e ad apprezzare meglio un prodotto che ormai, nella consuetudine dei ristoranti, è presentato condito con il ragù. Una seconda proposta è quella del Cappelletto per Dante ideato per il settimo centenario del poeta: l’ispirazione per questo cappelletto speciale si basa sui luoghi che Dante frequentò negli ultimi anni della sua vita a Ravenna, in quella pineta da cui egli trasse ispirazione per la cantica del Paradiso della Commedia. Sarà quindi un cappelletto paradisiaco, naturalmente ripieno di formaggio, come da ricetta ravennate tradizionale, condito però con i genuini prodotti della pineta, come l’asparagina (o in alternativa l’asparago verde o altri prodotti raccolti in pineta) e il pinolo. Il tutto impreziosito dalla foglia d’alloro e dallo scalogno. Ciascun ristorante potrà presentare inoltre una terza versione di cappelletti con condimento a sorpresa, accanto a quella con il ragù e con il condimento dantesco.

La novità della 7^ Edizione è la festa diffusa anche nelle botteghe di pasta fresca, dove i clienti possono trovare i cappelletti romagnoli nella versione ravennate, da asporto. Questo è un modo per rendere ancora più ampio il sostegno alla conoscenza e alla diffusione dei cappelletti, produzione artigianale di qualità, degna di un piatto della tradizione e della nostra identità gastronomica.

La festa è promossa da Confesercenti e Confcommercio, a cui quest’anno si affiancano anche CNA e Confartigianato. La manifestazione gode del patrocinio e contributo del Comune di Ravenna e della Camera di Commercio di Ravenna. Con il sostegno principale di Molino Spadoni, Officine Gastronomiche Spadoni, Mercato Coperto Ravenna, Acqua Cerelia, Retra, Gruppo Hera e Romagna Acque. Media Partner: Radio Studio Delta. L’organizzazione in piazza e la comunicazione sono a cura di Tuttifrutti Ravenna.

Ravenna – Festa del Cappelletto in Piazza Kennedy

13-14-15 maggio 2022