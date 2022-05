Tantissimi bambini in piazza a Faenza per “Scrivo una storia”. Insieme a te entra nelle scuole

I volontari dell’associazione manfreda Insieme a te, realtà che gestisce la spiaggia dedicata alle persone con grave disabilità a Punta Marina sul litorale ravennate, nel corso degli anni hanno raccolto le quotidianità proprio di quell’esperienza. Dall’idea iniziale di realizzare un diario dei racconti degli ospiti, dei loro familiari e degli stessi volontari, è partita l’idea di fissare su carta alcune brevi storie. È così che Camillo, il bambino di fantasia testimonial del logo dell’associazione della Onlus, ha preso vita per raccontare le storie della spiaggia nel libro, illustrato da Raffaella Di Vaio, ‘Camillo tra le onde’.

La concretizzazione di questa idea ai volontari dell’associazione è sembrata un utile strumento da proporre ai bambini della scuola primaria quale spunto di riflessione e sensibilizzazione sul tema dell’inclusione. È nata così l’idea di un progetto dedicato alle scuole primarie di Faenza che portasse a mettere nero su bianco una storia di inclusione vissuta o immaginata.

La conclusione del progetto, con la premiazione delle classi vincitrici, è fissata per lunedì 16 maggio dalle, quando un migliaio di bambini invaderanno pacificamente piazza della Libertà e in piazza del Popolo che per l’occasione diventeranno contenitori di giochi, sport, iniziative ludiche e didattiche. Al Concorso hanno partecipato 70 classi per un totale di 1460 bambini.

Il programma della giornata prevede l’inizio attività alle 9.30. Mentre le bambine e i bambini dalle prime alle terze elementari saranno coinvolti in un’attività di ceramica seguiti dagli esperti e dai ragazzi del Liceo Artistico Torricelli-Ballardini, i ‘colleghi’ più grandi parteciperanno a un momento di attività motoria di basket e baskin seguiti dal personale delle associazioni sportive della città. Alle 11 la merenda offerte da Coldiretti e a seguire si partirà con le premiazioni.

Dal 16 al 22 maggio poi, tutti gli elaborati verranno esposti a Palazzo delle Esposizioni; dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19.30 e la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. In quelle giornate, al mattino, le scuole primarie potranno prenotare letture animate da svolgersi negli spazi della mostra.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione ‘Insieme a te’ e patrocinata dal Comune di Faenza, è in collaborazione con la Ludoteca del Comune di Faenza che da qualche giorno ha riaperto i battenti dopo due anni di fermo a causa della pandemia, con Raggisolaris Academy Faenza, Futura Basket e Scuola Basket Faenza. Hanno collaborato: gli studenti delle classi 4^ e 5^ del Liceo Artistico Ballardini di Faenza, la Consulta del volontariato, la Pubblica Assistenza, la Parrocchie di Pieve Corleto e Basiago, l’associazione ‘Feste e Sagre’, Frutta Altedo, Mondial Tornianti Gino Geminiani, la Palestra della Scienza e il mondo del volontariato.

Sponsor dell’iniziativa: Ceef Onlus Francesco Bandini, Agrintesa, Clai, La BCC, Campagna Amica Ravenna, Lions Faenza, Round Table, Coldiretti Ravenna, Zerocento, Gemos, Consorzio Blu, Cmcf, Rotary, Club di Faenza e settimanale ‘In piazza’.

In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata al 25 maggio.