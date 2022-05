Caso Calderoni: la Procura generale farà ricorso contro la terza assoluzione dell’ex infermiera di Lugo Daniela Poggiali

Ci sono novità nelle vicende processuali di Daniela Poggiali, l’ex infermiera di Lugo accusata di aver ucciso tramite un’iniezione di potassio Rosa Calderoni, 78enne deceduta poche ore dopo il ricovero nell’aprile 2014: la Procura generale di Bologna presenterà infatti un ricorso in Cassazione contro la terza assoluzione della Poggiali.

Per quanto riguarda il Caso Calderoni, l’ex infermiera era stata condannata in 1° grado all’ergastolo dalla Corte di assise di Ravenna, poi assolta in due appelli seguiti da due Cassazioni. Poi, il 25 ottobre scorso, è giunta l’assoluzione nell’appello ter, cui ora la Procura farà un ricorso che, se accolto, darà via a un quarto processo di secondo grado.