Cotignola: al via i lavori per realizzare la nuova ciclabile di via Zanzi

A Cotignola prenderanno il via lunedì 16 maggio i lavori per la realizzazione di nuovi marciapiedi, di una nuova pista ciclopedonale e di una rotatoria in via Zanzi e via Canossa a Cotignola. L’area interessata dai lavori è costituita da via Zanzi, nel tratto compreso tra la strada provinciale Madonna di Genova e via Canossa, e la stessa via Canossa, nel tratto fino al passaggio a livello. I lavori dureranno almeno sei mesi, saranno suddivisi in tre fasi e comporteranno alcune modifiche alla viabilità.

Durante la prima fase sarà istituito il senso unico in via Zanzi tra la Madonna di Genova e via Dalla Chiesa: i veicoli provenienti da via Canossa, dovranno svoltare in via Nullo Baldini, in via Zaccagnini oppure in via Dalla Chiesa (sarà consentito l’accesso ai residenti), mentre nulla cambierà per chi si immette in via Zanzi dalla Madonna di Genova. Nell’area sarà collocata opportuna segnaletica con le deviazioni consigliate.