Massa Lombarda: Festa del Risveglio al Parco della Pace

Le bambine e i bambini sono i grandi protagonisti del maggio massese. Domenica 15 maggio, dalle ore 15, il Parco della Pace, di via dell’Unione Europea, ospita la Festa del Risveglio 2022. Nel corso del pomeriggio, grandi e piccini si divertiranno con laboratori, giochi e una merenda per tutti. L’evento rientra nel calendario della “Città delle bambine e dei bambini” ed è organizzato da Associazione Insieme per Massa 2000. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a sabato 21 maggio.