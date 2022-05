All’Almagià di Ravenna “Un mare di opportunità”: come orientarsi nella ricerca di un lavoro per l’estate 2022

Lunedì 16 maggio, alle 17.30, si terrà alle Artificerie Almagià, in via Almagià 2, “Un mare di opportunità”, incontro che si prefigge l’obiettivo di offrire a ragazze e ragazzi strumenti e informazioni utili per orientarsi nella ricerca di un lavoro estivo.

L’evento è promosso dal Comune, dalla Camera di Commercio e dall’Agenzia regionale per il lavoro, in collaborazione con Informagiovani e Europe direct Romagna, nell’ambito di Ravenna seaside events ed EMD (European maritime day) in my country.

Si parlerà di mobilità europea e internazionale per tirocini e volontariato (a cura di Europe direct); professioni e opportunità stagionali (associazioni di categoria); strumenti per la ricerca del lavoro (Centro per l’impiego di Ravenna); contratti e tutele per i lavoratori stagionali (sindacati).

Saranno presenti desk informativi. Verrà offerto un aperitivo alla Darsena pop up.

Per altre informazioni visitare le pagine Instagram e Facebook @comunediravenna.