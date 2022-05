Foto Cine Club Forlì e FotoFlash Ravenna organizzano un workshop di macrofotografia condotto da Alberto Ghizzi Panizza

Sabato 21 maggio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 14:30 alle ore 17:30, presso l’Agritursimo La Siba, Via Del Partigiano N.19 (Forlì) è in programma il WORKSHOP di MACROFOTOGRAFIA di ALBERTO GHIZZI PANIZZA. Il workshop, organizzato in collaborazione con FotoFlash Ravenna e Foto Cine Club Forlì, è pensato per tutti gli appassionati di fotografia professionisti e non che, già capaci di gestire in piena autonomia la propria fotocamera, possibilmente una reflex/mirrorless, vogliono espandere le proprie conoscenze con le tecniche più avanzate.

La parte teorica del workshop avrà luogo presso la sala multimediale dell’agriturismo La Siba mentre la parte pratica si svolgerà nell’adiacente Bosco da Favola della Siba. I partecipanti potranno provare le tecniche illustrate con gli strumenti messi a disposizione da Foto Flash e Laowa (ricordate di portare le vostre fotocamere). Il workshop è a numero chiuso, per iscriversi è necessario recarsi presso FotoFlash Ravenna tel. 0544 420263 o Foto Cine Club Forlì. Per informazioni rivolgersi a Claudio Righi tel.338 4078276.