Tante persone alla Festa del risveglio di Massa Lombarda

Domenica da incorniciare per i parchi di Massa Lombarda dove la Festa del risveglio ha richiamato tantissime famiglie nel Parco della Pace e nel Parco Piave. La festa, alla presenza del sindaco e dell’assessora Fiori, ha rappresentato l’occasione per tutti i cittadini di tornare a vivere la socialità in una giornata di sole dedicata ai bambini e agli amici animali.

“Le persone manifestano il desiderio di rafforzare i rapporti umani, troppo penalizzati in questi ultimi anni. – ha dichiarato Il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi – L’associazione Insieme per Massa 2000, è encomiabile per impegno e per l’esempio che regala a tutti noi. Anche attraverso questi segnali una comunità migliora insieme alla vita dei propri cittadini”.

Ad arricchire il weekend dedicato alla Festa del risveglio anche una sfilata canina amatoriale presso il Parco Piave dove è stato, inoltre, consegnato il Premio gentilezza ad Antony Baldini e alla sua cagnolina Maya.