Massa Lombarda. Bambino di 11 anni travolto da auto: trasportato via elimedica al Bufalini di Cesena

Il 18 maggio, poco dopo le ore 13 a Massa Lombarda s’è verificato un investimento in via Dante Alighieri. Un bambino di 11 anni in sella ad una bicicletta è stato investito da una vettura guidata da una ragazza.

L’undicenne, nell’impatto con l’auto, ha sbattuto contro il parabrezza cadendo poi a terra.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero. Il bambino, cosciente, è stato infine trasportato l’elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena.