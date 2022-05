Carabinieri salvano anziano dall’incendio del suo appartamento, il Sindaco di Lugo: “Un ringraziamento sentito”

Il Sindaco di Lugo Davide Ranalli ci tiene a rilasciare “un ringraziamento sentito agli appuntati Michele Palmisano e Andrea Baggieri del nucleo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Lugo che ieri pomeriggio sono intervenuti nel corso di un incendio in un appartamento in Largo Capucci”

“I due militari – spiega il Sindaco – hanno portato in salvo la persona che abita in quella casa, un signore di 91 anni che è stato condotto in ospedale e al quale rivolgo i miei migliori auguri. Li ringrazio in particolare perché l’intervento ha causato loro delle ustioni di lieve entità; non era chiaro se nell’appartamento ci fosse qualcuno e i militari sono riusciti a entrare trovando l’anziano comprensibilmente spaventato. Sono certo di interpretare il sentimento di tutta la nostra comunità nel dire loro grazie!”