“Carriera Alias” al Liceo Artistico di Ravenna: “Padre David” annuncia che esorcizzerà dal Male il Preside Dradi

Dopo le critiche della Lega, torna a far discutere l’iniziativa del dirigente scolastico del Liceo Artistico di Ravenna, Gianluca Dradi: in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, il preside ha infatti annunciato che nella prossima riunione del Consiglio d’istituto verrà presentata la proposta di un regolamento per il riconoscimento della “carriera alias”, un accordo tra scuola, studente e famiglia (nel caso di studente minorenne), per favorire il benessere psicologico della persona che, vivendo una situazione di varianza di genere, può vedersi riconosciuto il proprio vissuto attraverso il diritto ad essere nominato/a, in ambito scolastico, col nome di elezione.

Ma questa volta a criticare Dradi non è un partito politico, bensì “Padre David” da Rimini, l’autoproclamato “diacono, esorcista e cavaliere della milizia di San Michele Arcangelo” (anche conosciuto in Riviera come “il vikingo”, militante di estrema destra) che qualche anno fa fece scalpore per aver esorcizzato la fontana dell’artista Luigi Ontani a Vergato, ritenuta “blasfema e satanista”.

“Al Liceo a Ravenna puoi scegliere di essere uomo o donna – tuona Padre David sui social, e lo scrive anche al nostro giornale – Questa notizia dell’ultima ora fa capire chi è indemoniato, e domani a mezzogiorno, venerdì 20 Maggio, sarò davanti a questo Liceo, ad esorcizzare il Male: effettuerò un esorcismo con rito di Papa Leone XIII per liberare il preside di suddetto istituto, Gianluca Dradi, dal Male che lo possiede e che lo porta a scelte contro natura e contro la Legge di Dio. Prima del del Rito di liberazione, leggerò anche alcuni versi contenuti nel libro della Genesi e nelle Lettere di San Paolo apostolo!”

Sentito al telefono e avvisato della faccenda, il commento del Preside Dradi è stato conciso e perfettamente esaustivo: “Non commento le patologie delle persone, diciamo che trovate come questa fanno parte del folklore…”