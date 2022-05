Istituzioni culturali di Ravenna. Roberto Cantagalli dirigerà il Mar e la cultura, Silvia Masi la Biblioteca Classense

Si completa il quadro dei vertici delle istituzioni culturali ravennati dopo l’uscita di scena di Maurizio Tarantino, che ha unito in sé per 5 anni le cariche di Dirigente del Settore Cultura, Direttore del Mar e Direttore della Biblioteca Classense.

Al direzione della cultura e del Mar va Roberto Cantagalli, 53 anni, per anni Dirigente del Comune di Comacchio (settore Servizi alla persona, Turismo, Istituti Culturali, Attività Produttive, Relazioni Internazionali e Fondi Europei). Roberto Cantagalli – in passato ha lavorato anche per il Comune di Cervia – è stato scelto nell’ambito di un bando di selezione del Comune di Ravenna per la cosiddetta “mobilità esterna”, ossia riservato solo a dirigenti in servizio a tempo indeterminato in altre pubbliche amministrazioni.

Alla Biblioteca Classense, invece, arriva Silvia Masi, 52 anni, per anni manager della Salaborsa di Bologna. È lei la vincitrice del concorso pubblico di selezione indetto dal Comune di Ravenna. Silvia Masi è laureata in storia economica e sociale e ha alle spalle anche un master in automazione delle biblioteche all’Università di Bologna.