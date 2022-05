Paolo Ricotti, nuovo Presidente nazionale Patronato Acli, in visita alle sedi di Lugo e Ravenna

Il nuovo PRESIDENTE NAZIONALE PATRONATO ACLI PAOLO RICOTTI ha fatto visita alle sedi del Patronato Acli di Lugo e Ravenna. Nella sua visita il Presidente Ricotti ha illustrato le nuove attività del Patronato, si è poi complimentato con i Dirigenti Acli e gli operatori del Patronato per gli ottimi risultati raggiunti nel corso dell’anno 2021, nonostante le grosse difficoltà dovute ai problemi della pandemia.

Le Acli, hanno espresso solidarietà al Presidente e alle ACLI di Verona per l’inqualificabile gesto di un cittadino croato che pretendeva il riconoscimento del diritto al reddito di cittadinanza non avendone diritto, ed a seguito di tale risposta nella tarda serata ha devastato la sede del Patronato Acli di Verona causando danni per circa 40 mila Euro.