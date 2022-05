Ravenna. Continuano i colpi del “ladro del fondo cassa”: dalla città si è spostato sui lidi

È ormai arrivato a 50 colpi messi a segno tra città e lidi, i primi a fine inverno per arrivare fino ad oggi. Il ladro che sta diventando l’incubo di locali e negozi del ravennate sembra imprendibile, lavora velocemente, in pochi minuti riesce a forzare l’ingresso e a scassinare il cassetto del fondo cassa, rubando solo i soldi che ci trova o anche merce di valore.

Nella notte tra mercoledì e ieri ha messo a segno altri tre colpi, come riporta Il Resto del Carlino in edicola oggi: il primo al ristorante pizzeria “Alle Torri”, per poi spostarsi all'”Art Restaurant Cafè”, sempre su via Lungomare, e concludere le sue scorribande al ristorante “Da Silvio”, in piazzale Adriatico. Come di consueto, nei tre locali ha rubato contanti e merce varia, tra cui attrezzi musicali e bottiglie di vino. Sono intervenuti i Carabinieri, ma il ladro si era già dileguato.