Ritrovato ordigno bellico durante i lavori per il sottopasso di Bagnacavallo: fermati i lavori

Questa mattina 20 maggio durante gli scavi per il nuovo sottopasso ferroviario di Bagnacavallo, nei pressi di via Fornazzo, Pasquale Palumbo della ditta Co.E.B., specializzato in ricerca e riconoscimento di ordigni bellici, ha rinvenuto in zona un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale da 149 mm, ordigno che veniva utilizzato all’epoca dai reparti di contraerea.

Bloccati immediatamente i lavori di scavo e raggiunta la locale stazione dei carabinieri di competenza, il personale, che segue le direttive del 5° reparto infrastrutture dell’esercito italiano con base a Padova, ha effettuato la regolare denuncia che farà partire tramite la prefettura ravennate i successivi lavori di disinnesco e brillamento, che saranno effettuati dai militari specializzati in queste missioni. Nei prossimi giorni si sapranno le tempistiche delle operazioni.