Scritte no vax a Faenza e Lugo: i Carabinieri individuano e denunciano due uomini, si cercano eventuali complici

I Carabinieri di Faenza, in collaborazione con quelli del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Ravenna, a seguito di un’articolata attività d’indagine, hanno individuato e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna due uomini: un 37enne ravennate e un 38enne del lughese.

I due sono i presunti responsabili degli imbrattamenti e danneggiamenti dell’hub vaccinale di Faenza e di edifici pubblici della città, avvenuti nelle notti tra il 7 e 8 febbraio 2022 e il 9 e 10 marzo 2022, con scritte contro la campagna vaccinale e il “green pass” nonché di vilipendio nei confronti delle istituzioni. Il ravennate è anche il presunto autore di analoghe scritte effettuate sui muri del cimitero di Lugo e su altri edifici pubblici della città.

A seguito di tali eventi, i militari avevano avviato un’attività di analisi ed intelligence che ha consentito, in poco tempo, di raccogliere elementi a carico degli indagati che sono stati sottoposti a perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, che ha concordato sulle ipotesi investigative avanzate dall’Arma. Sono stati rinvenuti e sequestrati materiale informativo, cartaceo e propagandistico che sarà esaminato per il proseguo delle indagini, l’identificazione di eventuali complici e l’acquisizione di elementi di responsabilità anche per altri analoghi fatti accaduti nella Provincia.