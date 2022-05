Il MFE Ravenna propone alla Casa Matha un incontro sul tema della difesa europea

L’unità europea è sempre stata considerata dal Movimento Federalista Europeo come lo strumento idoneo non solo per realizzare la pace strutturata in Europa, ma anche per costruire la pace nel mondo e avviare un processo di unificazione pacifica e democratica globale. Per realizzare questa politica l’Europa deve perseguire la federalizzazione della politica estera, di sicurezza e difesa anche per emanciparsi dalla protezione americana.

È quindi evidente per il MFE il legame fra la costruzione della difesa europea e la costruzione dell’unione politica federale così come era già emersa in occasione della CED (Commissione europea di difesa) approvata nel 1952, poi non ratificata dai francesi nel 1954. Per ragionare su questi argomenti il Movimento Federalista Europeo ha organizzato un convegno per lunedì 23 maggio alle ore 17,00 presso la Casa Matha a cui intervengono: