Incidente tra ultraleggeri in Puglia, perde la vita una coppia di Ravenna

Incidente tra due velivoli Piper ultraleggeri , domenica 22 maggio, nei cieli pugliesi. Due le vittime dello scontro in volo, una coppia di Ravenna a bordo di un Piper precipitato al suolo in contrada Casalicchio (zona Schinosa). Le vittime sono Bruno Raccanelli e sua moglie Iolanda, la notizia è riportata sul sito online della Repubblica. Sul posto sono accorsi i soccorritori. Ferito il pilota di un secondo velivolo, anch’egli ravennate, riuscito a concludere un atterraggio di emergenza, trasportato in codice giallo nell’ospedale Bonomo di Andria. Le sue condizioni non sono gravi.

I due aerei – stando alle prime ricostruzioni – si sono toccati in volo intorno alle 10.30 ed hanno perso il controllo del mezzo. I soccorritori hanno raggiunto i due velivoli, atterrati a distanza di 3 chilometri l’uno dall’altro e non hanno potuto fare nulla per la coppia di coniugi. Il pilota in solitaria è riuscito a concludere quasi perfettamente un atterraggio d’emergenza mentre il Piper sul quale viaggiava la coppia si è schiantato su una strada rurale e la recinzione di un uliveto.

I mezzi facevano parte di un gruppo di una decina di ultraleggeri decollati da contrada Macerone (San Giovanni Rotondo) direzione aviostazione in Salento. Sul posto vigili del fuoco, 118, Protezione civile e uomini delle forze dell’ordine. Sono sopraggiunti intorno alle 12 anche il Procuratore capo dott. Renato Nitti ed il magistrato dott. Francesco Tosto. Tra gli ulivi allestita una postazione di riparo e supporto per gli operatori impegnati sul posto.

La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta a carico di persone da identificare ipotizzando i reati di disastro aviatorio colposo e duplice omicidio colposo. I velivoli non hanno le scatole nere.

