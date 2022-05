Per lavori, modifiche alla viabilità in via San Nevolone a Faenza

In occasione del posizionamento di un cantiere per lavori di ristrutturazione di un immobile, in via San Nevolone, lunedì 23 maggio, dalle 8 alle 14, o comunque fino al termine dei lavori, è disposto il divieto di transito per i veicoli con chiusura della strada all’altezza del civico 16, disposizione valida ad eccezione dei pedoni e velocipedi condotti a mano; è altresì disposto il doppio senso di circolazione solo per residenti, mezzi di soccorso, ed emergenza fino al cantiere e divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della via, dall’incrocio con via Campidori a quello con via Ugolino D’Azzo Ubaldino.