Il caso dei croceristi appiedati a Ravenna: Donati attacca il Comune. Costantini rilancia: logistica da migliorare e alberghi organizzino una navetta

La polemica, tutta sui social, è stata innescata da questo post su Facebook di Filippo Donati ieri domenica 22 maggio: “I croceristi devono imbarcarsi ed a Ravenna non esiste una navetta e non si trovano taxi… (tutti ovviamente impegnati) per raggiungere l’imbarco. Siamo dei geni. #ravennastrategica #ravennalogistica #ravennamisera”. Naturalmente la polemica è montata non solo perché Donati è uno storico albergatore attento alle cose del turismo, ma anche perché siede in Consiglio comunale negli scranni dell’opposizione ed è stato il principale avversario dell’attuale Sindaco Michele de Pascale nelle recenti elezioni amministrative. Recentemente poi lo stesso Donati ha contestato duramente su tutta la linea la politica del turismo dell’Amministrazione di centrosinistra, guidata dall’Assessore Giacomo Costantini, con particolare riferimento alla logistica a servizio del Terminal Crociere.

Il casus belli è presto detto: diversi croceristi non hanno trovato in tempo utile nel weekend un bus navetta o uno shuttle o un transfer e nemmeno un taxi per arrivare dalla città al terminal. E addirittura un albergatore, come si legge in un commento sul post dello stesso Filippo Donati, ha fatto due viaggi in auto per accompagnare personalmente alcuni croceristi a Porto Corsini. Ma di quante persone parliamo?

Filippo Donati dichiara: “Da me 12 persone, taxi introvabili, stessa cosa al Grand Hotel Mattei, ma non so complessivamente quanti, credo anche altri hotels si siano trovati nella stessa situazione… Anche l’hotel Alba Marina di Ravenna. Quanti sono i taxi a Ravenna? C’è un picco di chiamate al quale i tassisti non possono dare seguito. Incredibile che non esista una navetta ad hoc. Addirittura il Grand Hotel Mattei se li è caricati per portarli all’imbarco.” E poi aggiunge: “Ho un caro amico che ha la gelateria di fronte alla stazione di Ravenna… sono due domeniche che mi manda dei messaggi per raccontarmi di questi turisti lasciati abbandonati senza un taxi o una navetta che li riporti al terminal… sicuramente non faranno gran pubblicità alla nostra città una volta rientrati.”

Franco Ventimiglia, referente CNA per i taxisti di Ravenna, da noi interpellato ci dice: “Le licenze di taxi sono 24 in tutto il comune di Ravenna, e ci sono 40 mezzi di servizio NCC, cioè di autonoleggio con conducente. È possibile quindi che ci siano dei momenti di picco in cui questi mezzi non riescono ad evadere la domanda. In effetti mi risulta che qualche problema ci sia stato, con richieste che non sono state esaudite nel weekend. Non saprei dirle quante però. Generalmente se le persone arrivano in città dal terminal con una navetta dovrebbero programmare e prevedere il rientro sempre con la navetta. Se invece non si sono organizzati evidentemente si sono trovati in difficoltà e non hanno più trovato i mezzi a disposizione al momento in cui ne avevano bisogno.” E poi aggiunge: “È chiaro che con il Terminal Crociere che porterà sempre più turisti in città dovremo organizzarci tutti per offrire un servizio maggiore.”

I trasferimenti dal Terminal alla città sono assicurati sia dalla Royal Caribbean sia dai singoli tour operator. Ma gli operatori in genere organizzano il servizio in base ai flussi previsti che possono variare e sono difficilmente prevedibili con largo anticipo. Certamente l’attività in grande stile (l’obiettivo è di arrivare in alcuni anni a 300 mila croceristi all’anno) di Royal Caribbean e dei vari operatori nel Terminal di Ravenna è appena cominciata, la logistica va testata e qualcosa deve essere messo a posto.

L’Assessore al turismo Giacomo Costantini getta acqua sul fuoco e tende a sdrammatizzare da una parte, dall’altra chiede collaborazione a tutti per implementare i servizi da mettere a disposizione dei turisti, servizi a cui debbono contribuire anche i privati e non necessariamente sempre e solo il Comune.

“Le crociere e il Terminal sono un’opportunità per tutti. Bisogna essere pronti a cogliere queste opportunità, ragionando anche in maniera nuova. Noi siamo sempre in contatto con il Terminal Crociere e la referente di Royal Caribbean – spiega Costantini – mi ha confermato che in questo momento c’è qualche problema a reperire in sovrabbondanza i mezzi di collegamento di cui avrebbero bisogno. Ma non si tratta di vera emergenza. Un altro problema che dovremo affrontare è la scarsità dei taxi a disposizione nei momenti di punta, perché le nostre licenze non sono molte. Se qualcuno non si organizza per prenotare il rientro al Terminal e pensa di trovare un taxi all’ultimo minuto può trovare una brutta sorpresa. Ma prima di aumentare le licenze, bisogna anche capire la loro sostenibilità, perché una cosa sono i momenti di picco e una cosa è poi lavorare tutto l’anno. Occorre trovare un equilibrio.”

“Ripeto, il Terminal Crociere è una grossa opportunità e bisogna immaginare nuovi servizi. Siamo in una fase di passaggio, anche perché la logistica già pensata per Venezia poi è stata spostata su Ravenna con lo spostamento del terminal dell’attività della Royal Caribbean a Ravenna, appunto. – continua l’Assessore – Siamo in una fase di assestamento. C’erano persone che dovevano in un primo tempo partire da Venezia ma poi sono state imbarcate a Ravenna, è successo tutto in corsa, e noi questa cosa non potevamo programmarla. La logistica va messa a punto. Royal Caribbean deve fare la sua parte e noi dobbiamo fare la nostra come città e come amministrazione. Quindi parlo dei bus navetta per portare i turisti a visitare la città e poi rientrare al terminal. Parlo dei taxisti e cioè del fatto che se non riescono a soddisfare la domanda dovremo aprire un ragionamento con loro e le loro associazioni, senza mettere in crisi la sostenibilità delle imprese. Ma si deve aprire un discorso anche con gli albergatori. Già ora arrivano a dormire e si fermano croceristi che devono imbarcarsi. In futuro ne arriveranno ancora di più, sarà un trend in crescita. Quindi insieme agli alberghi bisognerà pensare a un servizio navetta di collegamento degli alberghi con il terminal. Un collegamento privato, che serve gli alberghi, perché non è che debba passare sempre tutto dall’Amministrazione comunale.”

Mi spieghi meglio. “Potrebbero essere gli albergatori che sulla base dei dati di soggiorno e delle esigenze, aggregando i dati, possono fare un accordo con un gestore privato e attivare un servizio di navetta dagli alberghi al Terminal Crociere. L’Amministrazione è disposta a fare la sua parte, ma il servizio va pagato e non può essere a carico del Comune. Bisogna trovare una soluzione che sia un’opportunità per gli alberghi e per i turisti, che soddisfi tutti e che non pesi sulle casse pubbliche. Un’operazione che non sia a perdere per nessuno. Perché un servizio turistico buono ed efficiente va pagato.”