Si è conclusa col successo della Discesa dei Fiumi Uniti la Settimana della Bonifica

Nell’ambito della Settimana nazionale della bonifica e delle irrigazioni, il Consorzio di bonifica della Romagna è stato main partner della “Discesa dei Fiumi Uniti” svoltasi ieri con partenza alla Chiusa di San Marco, organizzata da Trail Romagna in compartecipazione con il Comune di Ravenna e la collaborazione di numerosi soggetti pubblici e privati, nonché di tantissimi volontari. L’evento aveva registrato il sold-out già giorni prima dello start up: 300 canoe e più di 500 partecipanti.

Sempre nell’ambito della Settimana nazionale della bonifica e delle irrigazioni, il 21 maggio si è svolta la “Coast to coast” nei territori della bonifica litoranea presidiati dal Consorzio di Bonifica della Romagna. Una partecipazione coinvolgente a fianco dei ragazzi del Its Darsena, della Fondazione Gardini e di circa altri 400 partecipanti. Ottimo anche il riscontro per la pedalata nella valle del Marecchia realizzata con un importante partner organizzativo, Fiab Ravenna.

Obiettivo individuato dal Consorzio di Bonifica è far conoscere ai cittadini le opere storiche di bonifica che hanno segnato i nostri territori rendendoli abitabili, e come si sono evolute nel tempo. Ecco perché sono stati tenuti aperti i più moderni impianti di bonifica e di irrigazione e coinvolti direttamente i cittadini nella conoscenza di fiumi e canali. L’iniziativa dal Consorzio di Bonifica della Romagna si è svolta in sinergia con le giornate Europee del mare.