Un open day baciato dal sole e da tanto entusiasmo: sabato 21 maggio la Protezione civile della Bassa Romagna ha espresso il meglio di sé al campo base Orione di via Crocetta, a Bagnacavallo, dove per tutta la mattinata ha accolto studenti, cittadini e autorità, mostrando loro tutto il proprio potenziale. Dimostrazioni, simulazioni di soccorso, mezzi in esposizione, ma anche attività didattiche per le classi hanno caratterizzato l’open day, al quale hanno preso parte tutti i gruppi comunali di Protezione civile della Bassa Romagna.

La mattinata si è conclusa con l’intervento delle autorità, che hanno sottolineato non solo il valore dell’impegno quotidiano dei volontari, ma anche la grande capacità operativa che è stata raggiunta negli ultimi anni, grazie a un’organizzazione condivisa e sempre più strutturata a livello intercomunale.

Al termine è stata conferita una targa speciale a Oriano Ballardini, volontario da 30 anni di Protezione civile e coordinatore del gruppo comunale di Bagnacavallo; colonna portante del gruppo, gestisce per l’Unione la base Orione (sempre a titolo di volontario), occupandosi della manutenzione dei mezzi e delle attrezzature.