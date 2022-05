Tutti i cittadini di Villanova di Bagnacavallo si mobilitano per abbellire le vie principali del paese, chi offrendo il proprio muro di casa, chi acquistando i colori e chi prestando le proprie doti artistiche.

È questo il progetto appena partito, promosso dal gruppo di volontari ‘Gente, che posto!’, con l’obiettivo di abbellire e caratterizzare un piccolo paese ricco di storia e tradizioni.

Foto 3 di 5









Il primo murales in Via Superiore, a cura degli artisti locali Francesco Pilotti e Ilaria Manetti, sta attirando l’attenzione di tutti i passanti che si fermano per ammirare il disegno e scattare qualche foto.