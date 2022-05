È scomparso Pasquale Rontini, padre della consigliera regionale Manuela Rontini. Il cordoglio del Pd

Nella tarda serata di ieri, 25 maggio, è venuto a mancare all’età di 78 anni, Pasquale Rontini, volontario iscritto al Partito Democratico di Faenza e papà della consigliera regionale Manuela Rontini.

“Pasquale – lo ricordano dal Pd faentino – ha affrontato la malattia con quella serenità e quella forza d’animo che lo hanno sempre contraddistinto. Sempre in prima linea per dare una mano in ogni occasione, Pasquale è stata persona dalla grande generosità dimostrata prima nella propria attività professionale e poi, dopo il pensionamento, nel volontariato. Con un sorriso contagioso e sempre pronto alla battuta che suscitava immediata simpatia negli interlocutori, era attento, appassionato e ben voluto da tutti. Nell’esprimere le proprie condoglianze, la comunità del Partito Democratico di Faenza si stringe a Manuela, alla moglie Maria Angela e a tutti i familiari in un simbolico abbraccio di affetto e vicinanza”.