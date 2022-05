Ragazzino in bici colpito da un furgone a Godo: trasportato al Bufalini in elicottero

Intorno alle 18 di oggi, giovedì 26 maggio, a Godo è avvenuto un incidente stradale: un furgone stava viaggiando su via Croce quando, per cause ancora al vaglio, ha impattato contro un ragazzino in bici che proveniva da un’area privata.

Nello scontro il ragazzino – appena 11enne – è rimasto ferito: subito soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con ambulanza, automedica ed elicottero, è stato trasportato con quest’ultimo al Bufalini di Cesena, cosciente. Sul posto anche la Polizia Locale di Russi per i rilievi del caso.