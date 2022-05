Per la giornata di oggi, venerdì 27 maggio, le previsioni di meteo.it indicano per la nostra provincia cielo parzialmente nuvoloso su pianura e coste; un po’ di instabilità nel pomeriggio in montagna, con possibili isolate piogge o rovesci, specie su Prealpi e rilievi friulani. Temperature massime in aumento, con valori fra 26 e 31 gradi. Venti deboli. Mare calmo o poco mosso.