È morto a Russi Fabio Pasi, dirigente della sinistra locale e uomo di cultura, già assessore: aveva 75 anni

Si è spento a Russi dopo una lunga malattia Fabio Pasi, storico dirigente della sinistra locale e uomo di cultura. Pasi era nato a Ravenna nel 1947 e si era laureato in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Bologna. Docente di matematica e scienze alla scuola media A. Baccarini di Russi. Ha curato diverse pubblicazioni come “Il fiume Lamone aspetti naturalistici” (ed. Longo 1999) e “Il fiume Lamone aspetti storici” (ed. Longo 2001). In anni più recenti con Luciano Minghetti aveva curato il volume “Le strade di Russi – Storie, luoghi e personaggi”. Dirigente del PCI, del PDS e poi DS negli ultimi anni Pasi era vicino alle posizioni della sinistra radicale. Per alcuni lustri è stato consigliere comunale e poi ha ricoperto il ruolo di assessore sempre a Russi.

Sulla pagina Facebook Sei di Russi se… una sua allieva ha scritto un toccante post corredato con la foto del giorno in cui Fabio Pasi ha celebrato con la fascia tricolore il matrimonio: “Arrivederci professore. Ho avuto l’onore di essere una tua alunna (una di quelle cause perse che ti sei fatto tuo… e ne è valsa la pena). Ho avuto l’onore di avere te a celebrare il mio matrimonio (e nel discorso ricordasti la nostra ricerca sul Lamone e parlasti delle medie e dell’essere stato il mio prof). Sempre un saluto… sempre sorridente… con la tua berretta e la tua bicicletta in giro per Russi… sfrecciavi nel vento… Adesso va e insegna agli angeli a giocare a scacchi.”