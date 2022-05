Mezzano. Scontro nei pressi del passaggio a livello: 3 vetture coinvolte, 2 i feriti

Alle 12,30 di venerdì 27 maggio a Mezzano in via Zuccherificio s’è verificato un incidente che ha visto coinvolti tre mezzi nei pressi del passaggio a livello. Due i feriti sulla trentina che erano a bordo di una delle due Fiat Panda coinvolte nel sinistro (l’altro mezzo una BMW).

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto si sono recati i soccorsi con due ambulanze e l’elicottero del 118.

I feriti sono stati trasportati in ospedale con codici di media gravità: uno in elicottero al Bufalini di Cesena, l’altro in ambulanza all’ospedale di Ravenna.

Sul luogo del sinistro anche la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco di Ravenna a supporto.