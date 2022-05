Ravenna: auto va in fiamme vicino il parco Il Fagiolo, a bordo mamma e figlio

Nella tarda mattina di oggi, 27 maggio, dopo l’incidente stradale avvenuto a Mezzano, i Vigili del Fuoco di Ravenna sono intervenuti tra via Cavina e via Zalamella, per spegnere un’auto in fiamme. L’incendio, che ha coinvolto una Suzuki Grand Vitara che proveniva da zia Faentina, si è verificato vicino la rotonda del parco Il Fagiolo.

La donna alla guida, che viaggiava con a bordo il figlio piccolo, si è accorta delle fiamme che fuoriuscivano dal vano motore e si è subito fermata per dare l’allarme. La strada è stata dopo poco tempo chiusa al traffico. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri di Ravenna per i rilievi di legge, per fortuna mamma e figlio non hanno riportato ferite.